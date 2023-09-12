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Союзники: В Москве усиливают ПВО, стянули "Панцири" — ставят их на высотках из-за дронов

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 09:40
Союзники: В Москве усиливают ПВО, стянули
Система "Панцирь" на крыше в Москве (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне усиливают противовоздушную оборону Москвы из-за постоянных налетов беспилотников. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что в последние недели Россия пересмотрела структуру системы ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы, чтобы эффективнее защищаться от атак дронов. 

Британцы пишут, что с начала сентября 2023 года системы "Панцирь" вокруг Москвы размещают на возвышенных башнях. 

"Это почти наверняка позволит системе обнаруживать и поражать цели типа БпЛА. Однако, вероятно, это также призвано служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", — сказано в сводке. 

Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит

Дмитрий Гриниченко
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