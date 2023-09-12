Союзники: В Москве усиливают ПВО, стянули "Панцири" — ставят их на высотках из-за дронов
12.09.2023, 09:40
Система "Панцирь" на крыше в Москве (Фото: ресурс оккупантов)
Россияне усиливают противовоздушную оборону Москвы из-за постоянных налетов беспилотников. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что в последние недели Россия пересмотрела структуру системы ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы, чтобы эффективнее защищаться от атак дронов.
Британцы пишут, что с начала сентября 2023 года системы "Панцирь" вокруг Москвы размещают на возвышенных башнях.
"Это почти наверняка позволит системе обнаруживать и поражать цели типа БпЛА. Однако, вероятно, это также призвано служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", — сказано в сводке.
- ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: "Сложная цель, мы Shahed тоже сбиваем не всегда".
- 9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье раздался мощный взрыв.
- Момент взрыва попал на видео.
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