Союзники: В Москве усиливают ПВО, стянули "Панцири" — ставят их на высотках из-за дронов

Россияне усиливают противовоздушную оборону Москвы из-за постоянных налетов беспилотников. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в последние недели Россия пересмотрела структуру системы ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы, чтобы эффективнее защищаться от атак дронов.

Британцы пишут, что с начала сентября 2023 года системы "Панцирь" вокруг Москвы размещают на возвышенных башнях.

"Это почти наверняка позволит системе обнаруживать и поражать цели типа БпЛА. Однако, вероятно, это также призвано служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", — сказано в сводке.

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