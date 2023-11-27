Российский "Панцирь-С" пробил стену жилого дома в Подмосковье – росСМИ
Разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" пробил стену жилого дома в Подмосковье во время атаки беспилотников на Москву в ночь на 26 ноября. Об этом сообщил российский Telegram-канал ASTRA.
По данным источников ресурса, в 3.30 в потребительском кооперативе "Сад" в поселке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа разгонный блок "Панциря" пробил стену двухэтажного дома местных жителей.
На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Предварительно, без пострадавших.
В ночь на 26 ноября была массирована дроновая атака на Подмосковье. Мэр Москвы Собянин утверждал, что ПВО сбила дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевших на российскую столицу.
- ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: "Сложная цель, мы Shahed тоже сбиваем не всегда".
- 19 января в Telegram-каналах появились фото и видео установки "Панцирь-С1" в Москве на крыше здания МО РФ и на админпостройке рядом с метро "Таганская".
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