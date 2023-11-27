Российский "Панцирь-С" пробил стену жилого дома в Подмосковье – росСМИ

Разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" пробил стену жилого дома в Подмосковье во время атаки беспилотников на Москву в ночь на 26 ноября. Об этом сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным источников ресурса, в 3.30 в потребительском кооперативе "Сад" в поселке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа разгонный блок "Панциря" пробил стену двухэтажного дома местных жителей.

На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Предварительно, без пострадавших.

В ночь на 26 ноября была массирована дроновая атака на Подмосковье. Мэр Москвы Собянин утверждал, что ПВО сбила дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевших на российскую столицу.

Читайте также: Союзники: В Москве усиливают ПВО, стащили "Панцири" — ставят их на высотках из-за дронов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.