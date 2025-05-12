Росію визнали винною у збитті малайзійського боїнга MH17

Місце катастрофи MH17 (Фото: EPA)

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН постановила, що Росія несе відповідальність за збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Про це повідомив уряд Нідерландів – ця країна разом з Австралією у 2022 році позивалась до ICAO проти Москви.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що це рішення є "чітким сигналом для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків".

ICAO визнало Росію винною у порушенні Чиказької конвенції, згідно з якою забороняється застосовувати зброю проти цивільних повітряних суден, що перебувають у польоті.

Переважна більшість членів Ради Організації підтримали позицію Нідерландів та Австралії.

Найближчими тижнями ця інституція розгляне питання, у якій формі здійснюватиметься відшкодування з боку Москви. Нідерланди та Австралія звернулися до Ради з проханням зобов'язати РФ розпочати з ними переговори, а керівний орган ICAO – сприяти цьому процесу.

Останнє є важливим для забезпечення того, аби переговори проводилися добросовісно і відповідно до конкретних термінів і щоб вони принесли реальні результати, зауважують в уряді Нідерландів.