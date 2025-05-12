Россию признали виновной в том, что она сбила малайзийский боинг MH17

В ближайшие недели ICAO рассмотрит вопрос, в какой форме будет осуществляться возмещение со стороны Москвы

Место крушения MH17 (Фото: EPA)

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН постановил, что Россия несет ответственность за сбитый Малайзийский боинг рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Об этом сообщило правительство Нидерландов – эта страна вместе с Австралией в 2022 году обращалась в ICAO против Москвы.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что это решение является "четким сигналом для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий".

ICAO признало Россию виновной в нарушении Чикагской конвенции, согласно которой запрещается применять оружие против гражданских воздушных судов, находящихся в полете.

Большинство членов Совета Организации поддержали позицию Нидерландов и Австралии.

В ближайшие недели этот институт рассмотрит вопрос, в какой форме будет осуществляться возмещение со стороны Москвы. Нидерланды и Австралия обратились в Совет с просьбой обязать РФ начать с ними переговоры, а руководящий орган ICAO – содействовать этому процессу.

Последнее важно для обеспечения того, чтобы переговоры проводились добросовестно и в соответствии с конкретными сроками и чтобы они принесли реальные результаты, отмечают в правительстве Нидерландов.