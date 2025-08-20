Російські дрони вдарили по припортовій інфраструктурі Ізмаїлу – фото, відео
У ніч проти 20 серпня Росія атакувала Ізмаїльський район Одеської області безпілотниками типу "шахед", є влучання. Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.
Внаслідок атаки було пошкоджено припортову інфраструктуру, на місці виникли пожежі.
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що пошкоджено об’єкти інфраструктури й виробничі приміщення Ізмаїлу.
Поранення дістав чоловік, йому надають медичну допомогу.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, після влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.
До ліквідації вогню було залучено 16 пожежних автомобілів та іншої спецтехніки, пожежний потяг Укрзалізниці й місцева команда рятувальників з 54 людей.
- У ніч проти 20 серпня Росія також масовано атакувала безпілотниками місто Охтирка Сумської області, внаслідок чого поранення отримали 12 людей.
