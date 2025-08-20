Російські дрони вдарили по припортовій інфраструктурі Ізмаїлу – фото, відео

Наслідки атаки на Ізмаїльский район (Фото: ДСНС)

У ніч проти 20 серпня Росія атакувала Ізмаїльський район Одеської області безпілотниками типу "шахед", є влучання. Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Внаслідок атаки було пошкоджено припортову інфраструктуру, на місці виникли пожежі.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що пошкоджено об’єкти інфраструктури й виробничі приміщення Ізмаїлу.

Поранення дістав чоловік, йому надають медичну допомогу.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, після влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

До ліквідації вогню було залучено 16 пожежних автомобілів та іншої спецтехніки, пожежний потяг Укрзалізниці й місцева команда рятувальників з 54 людей.