Российские дроны нанесли удар по припортовой инфраструктуре Измаила – фото, видео

В результате атаки один человек получил ранения, произошли пожары

Последствия атаки на Измаильский район (Фото: ГСЧС)

В ночь на 20 августа Россия атаковала Измаильский район Одесской области беспилотниками типа "шахед", есть попадания. Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура, на месте возникли пожары.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения Измаила.

Получил ранения мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, после попаданий на объекте топливно-энергетической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар.

Для тушения пожара было привлечено 16 пожарных автомобилей и другой спецтехники, пожарный поезд Укрзалізниці и местная команда спасателей из 54 людей.