Российские дроны нанесли удар по припортовой инфраструктуре Измаила – фото, видео
В ночь на 20 августа Россия атаковала Измаильский район Одесской области беспилотниками типа "шахед", есть попадания. Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.
В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура, на месте возникли пожары.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения Измаила.
Получил ранения мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, после попаданий на объекте топливно-энергетической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар.
Для тушения пожара было привлечено 16 пожарных автомобилей и другой спецтехники, пожарный поезд Укрзалізниці и местная команда спасателей из 54 людей.
- В ночь на 20 августа Россия также массированно атаковала беспилотниками город Ахтырка Сумской области, в результате чего 12 человек получили ранения.
