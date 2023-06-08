Росія глушить сигнал GPS над своєю територією, це поширюється й на сусідні країни – Естонія

Росія в перші дні червня глушила на своїй території сигнал глобальної системи позиціювання (GPS), перешкоди були зафіксовані також на території Естонії та Латвії. Про це повідомив департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду Естонії, пише ERR.ee.

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Як заявили в департаменті, моніторингова система зареєструвала зростання перешкод у роботі GPS у період з 1 до 5 червня, проте наразі перешкоди припинилися. Вірогідне джерело перешкод знаходиться у Ленінградській області РФ.

Служба наголошує, що перешкоди не впливають на навігаційні функції авіаційного чи наземного транспорту. Інші держави не можуть перешкодити глушенню сигналу, для цього необхідно вимкнути обладнання, яке створює перешкоди.

За інформацією Сил оборони Естонії, глушіння сигналу GPS – один із заходів, які Росія може вживати для забезпечення захисту важливих для неї об'єктів на своїй території. Перешкоди, що створюються при цьому, також впливають на використання GPS у сусідніх країнах.

Вранці 30 травня 2023 року в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

Під час атаки невідомих дронів на Москву деякі БПЛА збили неподалік резиденції диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

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