Россия глушит сигнал GPS над своей территорией, это затрагивает соседние страны – Эстония

Россия в первые дни июня глушила на своей территории сигнал глобальной системы позиционирования (GPS), помехи были зафиксированы также на территории Эстонии и Латвии. Об этом сообщил департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии, пишет ERR.ee.

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Как заявили в департаменте, мониторинговая система зарегистрировала рост помех в работе GPS в период с 1 по 5 июня, однако к настоящему времени помехи прекратились. Предполагаемый источник помех находится в Ленинградской области РФ.

Служба отмечает, что помехи не влияют на навигационные функции авиационного или наземного транспорта. Другие государства не могут воспрепятствовать глушению сигнала, для этого необходимо отключить оборудование, которое создает помехи.

По информации Сил обороны Эстонии, глушение сигнала GPS – одна из мер, которые Россия может принимать для обеспечения защиты важных для нее объектов на своей территории. Создаваемые при этом помехи также влияют на использование GPS в соседних странах.

Утром 30 мая 2023 года в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

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