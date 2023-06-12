Борель жорстко відкинув припинення допомоги Україні "заради миру"

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель жорстко відповів на пропозицію припинити надавати військову допомогу Україні "заради миру". Про це Боррель сказав в інтерв'ю Onda Cero.

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Головний європейський дипломат наголосив, що про мир можна говорити лише після відходу Росії із захоплених територій – мета не може бути іншою.

Він розкритикував тих, хто виступає за припинення постачання зброї Україні.

"І що буде далі? Якщо перестати надавати військову допомогу Україні? Росія не збирається йти з цієї причини. Ми всі хочемо миру, але ми маємо знати, якого миру ми хочемо", – заявив Боррель.

10 квітня 2023 року Боррель заявив, що війну РФ проти України нібито можна зупинити, якщо перестати постачати зброю ЗСУ, але це призведе до несправедливого світу.

Радник голови ВП Подоляк відповів Боррелю, що у такий спосіб війна не зупиниться, а масштабується.

11 травня Боррель заявив, що Росія "вже програла" війну проти України, але Київ "ще не виграв".

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