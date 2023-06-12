Борель жорстко відкинув припинення допомоги Україні "заради миру"
12.06.2023, 14:51
Жозеп Боррель (Фото - EPA)
Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель жорстко відповів на пропозицію припинити надавати військову допомогу Україні "заради миру". Про це Боррель сказав в інтерв'ю Onda Cero.
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Головний європейський дипломат наголосив, що про мир можна говорити лише після відходу Росії із захоплених територій – мета не може бути іншою.
Він розкритикував тих, хто виступає за припинення постачання зброї Україні.
"І що буде далі? Якщо перестати надавати військову допомогу Україні? Росія не збирається йти з цієї причини. Ми всі хочемо миру, але ми маємо знати, якого миру ми хочемо", – заявив Боррель.
- 10 квітня 2023 року Боррель заявив, що війну РФ проти України нібито можна зупинити, якщо перестати постачати зброю ЗСУ, але це призведе до несправедливого світу.
- Радник голови ВП Подоляк відповів Боррелю, що у такий спосіб війна не зупиниться, а масштабується.
- 11 травня Боррель заявив, що Росія "вже програла" війну проти України, але Київ "ще не виграв".
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