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Боррель жестко отверг прекращение помощи Украине "ради мира"

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 14:51
Боррель жестко отверг прекращение помощи Украине
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель жестко ответил на предложение прекратить оказывать военную помощь Украине "ради мира". Об этом Боррель сказал в интервью Onda Cero.

Главный европейский дипломат подчеркнул, что о мире можно говорить только после ухода России с захваченных территорий – цель не может быть иной.

Он подверг критике тех, кто выступает за прекращение поставок оружия Украине. 

"И что будет дальше? Если перестать оказывать военную помощь Украине? Россия не собирается уходить по этой причине. Мы все хотим мира, но мы должны знать, какого мира мы хотим", – заявил Боррель.

  • 10 апреля 2023 года Боррель заявил, что войну РФ против Украины якобы можно остановить, если перестать поставлять оружие ВСУ, но это приведет к несправедливому миру.
  • Советник главы ОП Подоляк ответил Боррелю, что таким образом война не остановится, а масштабируется.
  • 11 мая Боррель заявил, что Россия "уже проиграла" войну против Украины, но Киев "еще не выиграл".

Читайте также: У Борреля "нет оптимизма" насчет событий в российско-украинской войне этим летом

Наталья Медведева
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войнавоенная помощьЖозеп Боррель
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