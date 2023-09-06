Росія підтвердила удар українських дронів по аеродромах Дягілєво та Енгельс у 2022 році

Слідчий комітет РФ визнав удари по військових аеродромах у Дягілєво та Енгельсі у грудні 2022 року. За словами окупантів, безпілотники "Стриж" пошкодили стратегічні бомбардувальники.

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Окупанти заочно пред'явили звинувачення українському захиснику полковнику Сергію Бурденюку, командиру 383-го окремого полку дистанційно-керованих літальних апаратів ЗСУ.

Загарбники інкримінують воїну нібито диверсію, замахи та вбивства загальнонебезпечним способом.

Окупанти стверджують, нібито Бурденюк підготував запуск з Харківщини безпілотників Ту-141 "Стриж", якими було завдано ударів по аеродромах на території Росії.

Раніше в українській військовій розвідці визнали, що удари по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року завдавалися безпілотниками Ту-141 "Стриж".

ДОВІДКА. Ту-141 "Стриж" був розроблений у 1970-х роках та вироблявся на Харківському авіазаводі. Цей великий безпілотник (довжина – 14,3 метра, розмах крил – 3,88 м) здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.



Головред Defense Express Олег Катков . Ту-141 "Стриж" був розроблений у 1970-х роках та вироблявся на Харківському авіазаводі. Цей великий безпілотник (довжина – 14,3 метра, розмах крил – 3,88 м) здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.Головред Defense Express Олег Катков говорив LIGA.net , що вони застаріли за своїм основним призначенням, веденням розвідки. Наприклад, для запису кадрів він використовував плівку, яку потім мали проявляти розвідники. Скільки таких БпЛА має Україна – достеменно невідомо.

Вранці 5 грудня 2022 року на аеродромах стратегічної авіації РФ в Енгельсі та під Рязанню сталися вибухи. Пошкоджено літаки, загинуло кілька військових.

РФ стверджувало, що це була атака українських безпілотників. У ЗСУ не казали, що спричинило вибухи, але заявляли – це результат російської агресії.

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