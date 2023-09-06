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Росія підтвердила удар українських дронів по аеродромах Дягілєво та Енгельс у 2022 році

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 14:51
Росія підтвердила удар українських дронів по аеродромах Дягілєво та Енгельс у 2022 році - Фото
Безпілотни "Стриж" (Скриншот з відео)

Слідчий комітет РФ визнав удари по військових аеродромах у Дягілєво та Енгельсі у грудні 2022 року. За словами окупантів, безпілотники "Стриж" пошкодили стратегічні бомбардувальники. 

Окупанти заочно пред'явили звинувачення українському захиснику полковнику Сергію Бурденюку, командиру 383-го окремого полку дистанційно-керованих літальних апаратів ЗСУ.

Загарбники інкримінують воїну нібито диверсію, замахи та вбивства загальнонебезпечним способом.

Окупанти стверджують, нібито Бурденюк підготував запуск з Харківщини безпілотників Ту-141 "Стриж", якими було завдано ударів по аеродромах на території Росії.

Раніше в українській військовій розвідці визнали, що удари по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року завдавалися безпілотниками Ту-141 "Стриж".

ДОВІДКА. Ту-141 "Стриж" був розроблений у 1970-х роках та вироблявся на Харківському авіазаводі. Цей великий безпілотник (довжина – 14,3 метра, розмах крил – 3,88 м) здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.

Головред Defense Express Олег Катков говорив LIGA.net, що вони застаріли за своїм основним призначенням, веденням розвідки. Наприклад, для запису кадрів він використовував плівку, яку потім мали проявляти розвідники. Скільки таких БпЛА має Україна – достеменно невідомо.
  • Вранці 5 грудня 2022 року на аеродромах стратегічної авіації РФ в Енгельсі та під Рязанню сталися вибухи. Пошкоджено літаки, загинуло кілька військових.
  • РФ стверджувало, що це була атака українських безпілотників. У ЗСУ не казали, що спричинило вибухи, але заявляли – це результат російської агресії.

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Артем Джеріпа
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