Россия подтвердила удар украинских дронов по аэродромам Дягилево и Энгельс в 2022 году
Следственный комитет РФ признал удары по военным аэродромам в Дягилево и Энгельсе в декабре 2022 года. По словам оккупантов, беспилотники "Стриж" повредили стратегические бомбардировщики.
Оккупанты заочно предъявили обвинение украинскому защитнику полковнику Сергей Бурденюку, командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ.
Захватчики инкриминируют воину якобы диверсию, покушения и убийства общеопасным способом.
Оккупанты утверждают, якобы Бурденюк подготовил запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми были нанесены удары по аэродромам на территории России.
Ранее в украинской военной разведке признали, что удары по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022 года наносились беспилотниками Ту-141 "Стриж".
Главред Defense Express Олег Катков говорил LIGA.net, что они устарели по своему основному назначению, ведению разведки. Например, для записи кадров он использовал пленку, которую затем должны были проявлять разведчики. Сколько таких БПЛА имеет Украина – неизвестно.
- Утром 5 декабря 2022 года на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и Рязани произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.
- РФ утверждало, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорили, что повлекло за собой взрывы, но заявляли – это результат российской агрессии.
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