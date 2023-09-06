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Россия подтвердила удар украинских дронов по аэродромам Дягилево и Энгельс в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 14:51
Россия подтвердила удар украинских дронов по аэродромам Дягилево и Энгельс в 2022 году - Фото
Безпілотник Стриж (фото - скріншот відео)

Следственный комитет РФ признал удары по военным аэродромам в Дягилево и Энгельсе в декабре 2022 года. По словам оккупантов, беспилотники "Стриж" повредили стратегические бомбардировщики.

Оккупанты заочно предъявили обвинение украинскому защитнику полковнику Сергей Бурденюку, командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ.

Захватчики инкриминируют воину якобы диверсию, покушения и убийства общеопасным способом.

Оккупанты утверждают, якобы Бурденюк подготовил запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми были нанесены удары по аэродромам на территории России.

Ранее в украинской военной разведке признали, что удары по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022 года наносились беспилотниками Ту-141 "Стриж".

СПРАВКА. Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот большой беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.

Главред Defense Express Олег Катков говорил LIGA.net, что они устарели по своему основному назначению, ведению разведки. Например, для записи кадров он использовал пленку, которую затем должны были проявлять разведчики. Сколько таких БПЛА имеет Украина – неизвестно.
  • Утром 5 декабря 2022 года на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и Рязани произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.
  • РФ утверждало, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорили, что повлекло за собой взрывы, но заявляли – это результат российской агрессии.

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Артём Джерипа
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