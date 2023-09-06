Россия подтвердила удар украинских дронов по аэродромам Дягилево и Энгельс в 2022 году

Следственный комитет РФ признал удары по военным аэродромам в Дягилево и Энгельсе в декабре 2022 года. По словам оккупантов, беспилотники "Стриж" повредили стратегические бомбардировщики.

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Оккупанты заочно предъявили обвинение украинскому защитнику полковнику Сергей Бурденюку, командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ.

Захватчики инкриминируют воину якобы диверсию, покушения и убийства общеопасным способом.

Оккупанты утверждают, якобы Бурденюк подготовил запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми были нанесены удары по аэродромам на территории России.

Ранее в украинской военной разведке признали, что удары по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022 года наносились беспилотниками Ту-141 "Стриж".

СПРАВКА. Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот большой беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.



Главред Defense Express Олег Катков . Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот большой беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.Главред Defense Express Олег Катков говорил LIGA.net , что они устарели по своему основному назначению, ведению разведки. Например, для записи кадров он использовал пленку, которую затем должны были проявлять разведчики. Сколько таких БПЛА имеет Украина – неизвестно.

Утром 5 декабря 2022 года на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и Рязани произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.

РФ утверждало, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорили, что повлекло за собой взрывы, но заявляли – это результат российской агрессии.

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