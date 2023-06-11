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Росія складає з повідомлень Telegram-каналів карту повітряної обстановки в Україні – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 14:52
Росія складає з повідомлень Telegram-каналів карту повітряної обстановки в Україні – ЗСУ - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Російські окупанти використовують інформацію, яку поширюють деякі українські Telegram-канали, щоби скласти для себе карту повітряної обстановки в Україні. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю УП.

Спікер Повітряних сил заявив, що викладання у мережу роботи протиповітряної оборони, особливо в режимі реального часу – це загроза.

"Простий приклад: Київ, працює ППО, з трьох напрямків люди зняли та викладають фото, чи камери спостереження транслюють у режимі реального часу. Ворог, як у кіно, дивиться результат своєї роботи, робить висновки певні та визначає точно за цими координатами, де може перебувати комплекс ППО", – пояснив Ігнат.

Він додав, що зйомка та публікація в мережі або на телебаченні уламків ракет, що впали, теж завдає шкоди.

"Ми показуємо в телемарафоні чи ще десь: ось – уламок ракети. А це лежить шматок Patriot. І, відповідно, що противник робить? "Подивіться, чим укрнацисти обстрілюють своїх громадян". Це використовується ворогом для пропаганди. Тому краще цього не робити", – сказав речник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, що отримуючи додаткову інформацію, росіяни роблять висновки про точне місце розташування комплексів ППО і можуть завдати повторного удару.

Він розповів про використання Telegram-каналами системи "Віраж-планшет", яка показує повітряну атмосферу над Україною.

За словами військового льотчика, коли Telegram-канал у реальному часі розповідає про переміщення повітряних цілей, про те, де їх видно, а де ні, публікує скриншоти, то росіяни отримують інформацію про розташування систем українського ППО.

"І ворог складає з таких повідомлень карту повітряної обстановки, де ми маємо засоби, де вони у нас працюють, де ми бачимо і не бачимо ворожі повітряні цілі. Ви розумієте, як це небезпечно?", – сказав спікер Повітряних сил.

Ігнат окремо зазначив, що бувають випадки виправданого використання системи "Віраж-планшет" – коли людей інформують канали, повʼязані з керівниками військових місцевих обласних адміністрацій.

"Наприклад, ми спілкувалися з Віталієм Кімом з цього приводу. Він хоче як голова регіону попередити своїх громадян, щоб вони береглися. Чому ні?" – сказав спікер Повітряних сил.

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Наталія Медведєва
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повітряні силиппоЮрій Ігнат
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