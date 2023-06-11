Росія складає з повідомлень Telegram-каналів карту повітряної обстановки в Україні – ЗСУ

Російські окупанти використовують інформацію, яку поширюють деякі українські Telegram-канали, щоби скласти для себе карту повітряної обстановки в Україні. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю УП.

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Спікер Повітряних сил заявив, що викладання у мережу роботи протиповітряної оборони, особливо в режимі реального часу – це загроза.

"Простий приклад: Київ, працює ППО, з трьох напрямків люди зняли та викладають фото, чи камери спостереження транслюють у режимі реального часу. Ворог, як у кіно, дивиться результат своєї роботи, робить висновки певні та визначає точно за цими координатами, де може перебувати комплекс ППО", – пояснив Ігнат.

Він додав, що зйомка та публікація в мережі або на телебаченні уламків ракет, що впали, теж завдає шкоди.

"Ми показуємо в телемарафоні чи ще десь: ось – уламок ракети. А це лежить шматок Patriot. І, відповідно, що противник робить? "Подивіться, чим укрнацисти обстрілюють своїх громадян". Це використовується ворогом для пропаганди. Тому краще цього не робити", – сказав речник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, що отримуючи додаткову інформацію, росіяни роблять висновки про точне місце розташування комплексів ППО і можуть завдати повторного удару.

Він розповів про використання Telegram-каналами системи "Віраж-планшет", яка показує повітряну атмосферу над Україною.

За словами військового льотчика, коли Telegram-канал у реальному часі розповідає про переміщення повітряних цілей, про те, де їх видно, а де ні, публікує скриншоти, то росіяни отримують інформацію про розташування систем українського ППО.

"І ворог складає з таких повідомлень карту повітряної обстановки, де ми маємо засоби, де вони у нас працюють, де ми бачимо і не бачимо ворожі повітряні цілі. Ви розумієте, як це небезпечно?", – сказав спікер Повітряних сил.

Ігнат окремо зазначив, що бувають випадки виправданого використання системи "Віраж-планшет" – коли людей інформують канали, повʼязані з керівниками військових місцевих обласних адміністрацій.

"Наприклад, ми спілкувалися з Віталієм Кімом з цього приводу. Він хоче як голова регіону попередити своїх громадян, щоб вони береглися. Чому ні?" – сказав спікер Повітряних сил.

Вранці 16 травня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Росія атакувала Україну 18 ракетами, шість із яких – це Х-47 "Кинджал". ППО збила всі цілі.

17 травня з'явилася інформація про пошкодження Patriot, у Повітряних силах зазначили, що знищити цю систему ракетою "Кинджал" неможливо.

31 травня чотирьом блогерам, які 16 травня оприлюднили у мережі відео з роботою протиповітряної оборони у Києві, оголосили підозру.

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