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Россия составляет из сообщений Telegram-каналов карту воздушной обстановки в Украине – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 14:52
Россия составляет из сообщений Telegram-каналов карту воздушной обстановки в Украине – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Российские оккупанты используют информацию, которую распространяют некоторые украинские Telegram-каналы, чтобы составить для себя карту воздушной обстановки в Украине. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью УП.

Спикер Воздушных сил заявил, что выкладывание в сеть работы противовоздушной обороны, особенно в режиме реального времени – это угроза.

"Простой пример: Киев, работает ПВО, с трех направлений люди сняли и выкладывают фото, или камеры наблюдения транслируют в режиме реального времени. Враг, как в кино, смотрит результат своей работы, делает выводы конкретные и определяет точно по этим координатам, где может находиться комплекс ПВО", – пояснил Игнат.

Он добавил, что съемка и публикация в сети или на телевидении обломков упавших ракет тоже наносит вред.

"Мы показываем в телемарафоне или еще где-то: вот – обломок ракеты. А это лежит кусок Patriot. И, соответственно, что противник делает? "Посмотрите, чем укрнацисты обстреливают своих граждан". Это используется врагом для пропаганды. Так что лучше этого не делать", – сказал спикер Воздушных сил.

Игнат пояснил, что получая дополнительную информацию, россияне делают выводы о точном месте расположения комплексов ПВО и могут нанести повторный удар.

Он рассказал об использовании Telegram-каналами системы "Вираж-планшет", которая показывает воздушную обстановку над Украиной.

По словам военного летчика, когда Telegram-канал в реальном времени рассказывает о перемещении воздушных целей, о том, где их видно, а где нет, публикует скриншоты, то россияне получают информацию о расположении систем украинского ПВО.

"И враг составляет из таких сообщений карту воздушной обстановки, где у нас есть средства, где они у нас работают, где мы видим и не видим вражеские воздушные цели. Вы понимаете, как это опасно?", – сказал спикер Воздушных сил.

Игнат отдельно отметил, что бывают случаи оправданного использования системы "Вираж-планшет" – когда людей информируют каналы, связанные с руководителями военных местных областных администраций.

"Например, мы общались с Виталием Кимом по этому поводу. Он хочет, как глава региона, предупредить своих граждан, чтобы они береглись. Почему нет?" – сказал спикер Воздушных сил.

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Наталья Медведева
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пвовоздушные силыЮрий Игнат
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