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Росія захоплювала в заручники понад 800 цивільних, 77 з них були страчені – ООН

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27.06.2023, 12:41
Росія захоплювала в заручники понад 800 цивільних, 77 з них були страчені – ООН - Фото
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Спостережна місія ООН в Україні документально підтвердила захоплення військами РФ понад 800 мирних жителів, з них 77 були страчені. Про це повідомляє Reuters.

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Агентство цитує текст звіту, в якому сказано, що офіс ООН з прав людини "виявив закономірності поведінки, які включали довільні затримання, які призводили до подальших порушень прав людини, включаючи тортури, жорстоке поводження та насильницькі зникнення".

У звіті йдеться, що Україна також нібито "порушувала міжнародне право, довільно затримуючи цивільних осіб, але у значно менших масштабах".

23 червня повідомлялося, що за даними ООН крім 136 убитих дітей війська країни-агресора у 2022 році відповідальні за каліцтво 518 дітей та 480 нападів на школи та лікарні, а в 91 випадку росіяни використовували дітей як живий щит. ООН також покладала відповідальність за низку випадків загибелі дітей на ЗСУ.

Як заявили тоді у відповідь на запит LIGA.net в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, "коли <ООН> намагається розділити відповідальність за смерті між агресором і окупантом з країною, яка захищає свою незалежність, суверенітет і мир у Європі, – це означає нікчемність організації у захисті миру та безпеки, це підігравання ворогу і спроба знайти правду "посередині".

Сергій Бережний
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