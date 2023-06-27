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Россия захватывала в заложники более 800 гражданских, 77 из них были казнены – ООН

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 12:41
Россия захватывала в заложники более 800 гражданских, 77 из них были казнены – ООН - Фото
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Наблюдательная миссия ООН в Украине документально подтвердила захват войсками РФ более 800 мирных жителей, из них 77 были казнены. Об этом сообщает Reuters

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Агентство цитирует текст отчета, в котором сказано, что офиса ООН по правам человека "выявил закономерности поведения, которые включали произвольные задержания, которые приводили к дальнейшим нарушениям прав человека, включая пытки, жестокое обращение и насильственные исчезновения".

В отчете говорится, что Украина также якобы "нарушала международное право, произвольно задерживая гражданских лиц, но в значительно меньших масштабах".

23 июня сообщалось, что, по данным ООН, помимо 136 убитых детей войска страны-агрессора в 2022 году ответственны за увечья 518 детей и 480 нападений на школы и больницы, а в 91 случае россияне использовали детей как живой щит. ООН также возлагала ответственность за ряд случаев гибели детей на ВСУ. 

Как заявили тогда в ответ на запрос LIGA.net в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, "когда <ООН> пытается разделить ответственность за гибель людей между агрессором и оккупантом со страной, защищающей свою независимость, суверенитет и мир в Европе, – это означает ничтожность организации в защите мира и безопасности, это подыгрывание врагу и попытка найти правду "посредине". 

Сергей Бережной
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