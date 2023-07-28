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Росіяни намагалися відновити втрачене положення біля Рівнополя та Макарівки – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 08:31
Росіяни намагалися відновити втрачене положення біля Рівнополя та Макарівки – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

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Сили оборони продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Російські окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області", – повідомив Ковальов.

Водночас окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснювати переміщення підрозділів, активно застосовувати резерви. Зазнають значних втрат.

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і на південь від міста Бахмут.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

  • Минулої доби, 27 липня 2023 року, ЗСУ звільнили Старомайорське, сталося понад 30 бойових зіткнень.
  • Сили оборони знищили 560 російських окупантів, спалили 30 одиниць техніки та 30 артилерійських систем.
Наталія Медведєва
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війнаГенштаб
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