Генштаб: ЗСУ знищили 560 росіян, спалили 30 одиниць техніки та 30 артилерійських систем
Збройні Сили України знищили 560 російських окупантів, спалили 30 одиниць техніки та 30 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що ЗСУ звільнили Старомайорське, сталося понад 30 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 244 830 осіб (+560);
- танків – 4190 (+4);
- бойових броньованих машин – 8161 (+14);
- артилерійських систем – 4775 (+30);
- РСЗВ – 698;
- засобів ППО – 458 (+1);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 311;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11);
- крилатих ракет – 1347;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11);
- спеціальної техніки – 709 (+1).
- 27 липня 2023 року командувач Силами оборони Таврійського спрямування Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі ЗСУ на півдні обов'язково буде, будь-яку оборону можна зламати.
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