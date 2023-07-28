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Генштаб: ЗСУ знищили 560 росіян, спалили 30 одиниць техніки та 30 артилерійських систем

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 08:02
Генштаб: ЗСУ знищили 560 росіян, спалили 30 одиниць техніки та 30 артилерійських систем - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 560 російських окупантів, спалили 30 одиниць техніки та 30 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ЗСУ звільнили Старомайорське, сталося понад 30 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 244 830 осіб (+560);

- танків – 4190 (+4);

- бойових броньованих машин – 8161 (+14);

- артилерійських систем – 4775 (+30);

- РСЗВ – 698;

- засобів ППО – 458 (+1);

- літаків – 315;

- гелікоптерів – 311;

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11);

- крилатих ракет – 1347;

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11);

- спеціальної техніки – 709 (+1).

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Наталія Медведєва
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