Генштаб: ВСУ уничтожили 560 россиян, сожгли 30 единиц техники и 30 артиллерийских систем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, сожгли 30 единиц техники и 30 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что ВСУ освободили Старомайорское, произошло более 30 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 244 830 человек (+560);
— танков — 4190 (+4);
— боевых бронированных машин — 8161 (+14);
— артиллерийских систем — 4775 (+30);
— РСЗО — 698;
— средств ПВО — 458 (+1);
— самолетов — 315;
— вертолетов — 311;
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 4007 (+11);
— крылатых ракет — 1347;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7240 (+11);
— специальной техники — 709 (+1).
- 27 июля 2023 года командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что успех в наступлении ВСУ на юге обязательно будет, любую оборону можно сломать.
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