Россияне пытались восстановить утраченное положение у Ровнополя и Макаровки – Генштаб

За прошедшие сутки оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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Силы обороны продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Российские оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области", – сообщил Ковалев.

В то же время оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществлять перемещение подразделений, активно применять резервы. Несут значительные потери.

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия к северу и югу от города Бахмут.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

За прошедшие сутки, 27 июля 2023 года, ВСУ освободили Старомайорское, произошло более 30 боевых столкновений.

Силы обороны уничтожили 560 российских оккупантов, сожгли 30 единиц техники и 30 артиллерийских систем.

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