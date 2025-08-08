Ростовську область атакували дрони. У Міллерово пожежа, горить "цистерна з бензином" – відео
У ніч на 8 серпня Ростовську область атакували дрони. Губернатор регіону Юрій Слюсар заявив про пожежу в Міллерово, де розташований військовий аеродром.
За його словами, під атакою були Міллеровський і Чортовський райони області. У Міноборони Росії відзвітували про нібито збиття дев'яти дронів.
У Міллерові, за словами Слюсара, загорілася цистерна з бензином, на місці працюють пожежники. Постраждалих нібито немає.
У мережі публікують кадри пожежі, як стверджується, в районі аеродрому Міллерово, звідки Росія запускає літаки для атак по Україні. Повідомляється, що перед пожежею було чути "серію хлопків".
Стовп диму видно і на ранок 8 серпня, повідомляють пропагандистські ресурси.
- 6 серпня під атакою були Брянськ і Ростовська область. Виникла пожежа на залізничній станції Тацинська.
- 7 серпня Генштаб підтвердив ураження Афипського нафтозаводу у Краснодарському краї. На підприємстві почалася пожежа.
