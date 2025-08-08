Ростовську область атакували дрони. У Міллерово пожежа, горить "цистерна з бензином" – відео

У районі Міллерова видно стовп густого чорного диму після нічної атаки БпЛА

Пожежа в Міллеровому (Фото: ресурси окупантів)

У ніч на 8 серпня Ростовську область атакували дрони. Губернатор регіону Юрій Слюсар заявив про пожежу в Міллерово, де розташований військовий аеродром.

За його словами, під атакою були Міллеровський і Чортовський райони області. У Міноборони Росії відзвітували про нібито збиття дев'яти дронів.

У Міллерові, за словами Слюсара, загорілася цистерна з бензином, на місці працюють пожежники. Постраждалих нібито немає.

У мережі публікують кадри пожежі, як стверджується, в районі аеродрому Міллерово, звідки Росія запускає літаки для атак по Україні. Повідомляється, що перед пожежею було чути "серію хлопків".

Стовп диму видно і на ранок 8 серпня, повідомляють пропагандистські ресурси.

Пожежа в Ростовській області (Фото: ресурси окупантів)

Міллерово, скриншот карти