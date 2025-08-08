Ростовскую область атаковали дроны. В Миллерово пожар, горит "цистерна с бензином" – видео
В ночь на 8 августа Ростовскую область атаковали дроны. Губернатор региона Юрий Слюсарь заявил про пожар в Миллерово, где находится военный аэродром.
По его словам, под атакой были Миллеровский и Чертовский районы области. В Минобороны России отчитались о якобы сбивании девяти дронов.
В Миллеров, по словам Слюсаря, загорелась цистерна с бензином, на месте работают пожарные. Пострадавших якобы нет.
В сети публикуют кадры пожара, как утверждается, в районе аэродрома Миллерово, откуда Россия запускает самолеты для атак по Украине. Сообщается, что перед пожаром была слышна "серия хлопков".
Столб дыма виден и утром 8 августа, сообщают пропагандистские ресурсы.
- 6 августа под атакой были Брянск и Ростовская область. Возник пожар на железнодорожной станции Тацинская.
- 7 августа Генштаб подтвердил поражение Афипского нефтезавода в Краснодарском крае. На предприятии начался пожар.
