Ростовскую область атаковали дроны. В Миллерово пожар, горит "цистерна с бензином" – видео

В районе Миллерово виден столб густого черного дыма после ночной атаки БпЛА

Пожар в Миллерово (Фото: ресурсы оккупантов)

В ночь на 8 августа Ростовскую область атаковали дроны. Губернатор региона Юрий Слюсарь заявил про пожар в Миллерово, где находится военный аэродром.

По его словам, под атакой были Миллеровский и Чертовский районы области. В Минобороны России отчитались о якобы сбивании девяти дронов.

В Миллеров, по словам Слюсаря, загорелась цистерна с бензином, на месте работают пожарные. Пострадавших якобы нет.

В сети публикуют кадры пожара, как утверждается, в районе аэродрома Миллерово, откуда Россия запускает самолеты для атак по Украине. Сообщается, что перед пожаром была слышна "серия хлопков".

Столб дыма виден и утром 8 августа, сообщают пропагандистские ресурсы.

Пожар в Ростовской области (Фото: ресурсы оккупантов)

Миллерово, скриншот карты