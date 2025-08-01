Рубіо про погрози Медведєва: Не назвав би його важливою особою, ці слова навряд чи значущі

Марко Рубіо (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Як він сказав в інтерв'ю Fox Radio, той не є значущою фігурою в російській політиці та не ухвалює рішень.

"Він не бере участі в жодній із наших зустрічей або бесід. Як ви пам'ятаєте, він був тимчасовим президентом близько чотирьох років, у той час, коли Путін не балотувався, а потім, вочевидь, повернувся. Тож я б не назвав його значущою особою, яка ухвалює рішення", – сказав держсекретар.

Водночас Рубіо зазначив, що після президентського терміну у Медведєва, ймовірно, залишилася "певна роль у владі" і його слова матимуть наслідки, як провокатора. Але держсекретар США не вважає, що той озвучує офіційну російську позицію.

"Він, безумовно, обіймає офіційну посаду в Росії та говорить провокаційні речі. Але це нормально. Не думаю, що це матиме якесь значення", – резюмував Рубіо.