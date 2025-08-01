Рубіо про погрози Медведєва: Не назвав би його важливою особою, ці слова навряд чи значущі
Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Як він сказав в інтерв'ю Fox Radio, той не є значущою фігурою в російській політиці та не ухвалює рішень.
"Він не бере участі в жодній із наших зустрічей або бесід. Як ви пам'ятаєте, він був тимчасовим президентом близько чотирьох років, у той час, коли Путін не балотувався, а потім, вочевидь, повернувся. Тож я б не назвав його значущою особою, яка ухвалює рішення", – сказав держсекретар.
Водночас Рубіо зазначив, що після президентського терміну у Медведєва, ймовірно, залишилася "певна роль у владі" і його слова матимуть наслідки, як провокатора. Але держсекретар США не вважає, що той озвучує офіційну російську позицію.
"Він, безумовно, обіймає офіційну посаду в Росії та говорить провокаційні речі. Але це нормально. Не думаю, що це матиме якесь значення", – резюмував Рубіо.
- 28 липня Медведєв написав у мережі Х, що "Трамп грає в ультиматум із Росією, а кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни з його власною країною". Також він застеріг Трампа "не йти шляхом Сонного Джо".
- 29 липня сенатор Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії, відреагував на погрози Медведєва і порадив Росії сісти за стіл переговорів. У відповідь той назвав сенатора "дідусем".
- 31 липня Трамп також відповів на погрози Медведєва і порадив "невдасі" стежити за словами. Російський політик не зміг промовчати і теж дав пораду президенту США "згадати улюблені фільми про "Ходячих мерців", а також те, наскільки небезпечна "Мертва рука", якої не існує в природі.
Коментарі (0)