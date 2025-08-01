Рубио про угрозы Медведева: Не назвал бы его важным лицом, эти слова вряд ли значимы

Марко Рубио (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Как он сказал в интервью Fox Radio, тот не является значимой фигурой в российской политике и не принимает решений.

"Он не участвует ни в одной из наших встреч или бесед. Как вы помните, он был временным президентом около четырех лет, в то время, когда Путин не баллотировался, а потом, очевидно, вернулся. Так что я бы не назвал его значимым лицом, принимающим решения", – сказал госсекретарь.

Вместе с тем Рубио отметил, что после президентского срока у Медведева, вероятно, осталась "определенная роль во власти" и его слова будут иметь последствия, как провокатора. Но госсекретарь США не считает, что тот озвучивает официальную российскую позицию.

"Он, безусловно, занимает официальную должность в России и говорит провокационные вещи. Но это нормально. Не думаю, что это будет иметь какое-либо значение", – резюмировал Рубио.