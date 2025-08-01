Рубио про угрозы Медведева: Не назвал бы его важным лицом, эти слова вряд ли значимы
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Как он сказал в интервью Fox Radio, тот не является значимой фигурой в российской политике и не принимает решений.
"Он не участвует ни в одной из наших встреч или бесед. Как вы помните, он был временным президентом около четырех лет, в то время, когда Путин не баллотировался, а потом, очевидно, вернулся. Так что я бы не назвал его значимым лицом, принимающим решения", – сказал госсекретарь.
Вместе с тем Рубио отметил, что после президентского срока у Медведева, вероятно, осталась "определенная роль во власти" и его слова будут иметь последствия, как провокатора. Но госсекретарь США не считает, что тот озвучивает официальную российскую позицию.
"Он, безусловно, занимает официальную должность в России и говорит провокационные вещи. Но это нормально. Не думаю, что это будет иметь какое-либо значение", – резюмировал Рубио.
- 28 июля Медведев написал в сети Х, что "Трамп играет в ультиматум с Россией, а каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне с его собственной страной". Также он предостерег Трампа "не идти по пути Сонного Джо".
- 29 июля сенатор Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о новых жестких санкциях против России, отреагировал на угрозы Медведева и посоветовал России сесть за стол переговоров. В ответ тот назвал сенатора "дедушкой"
- 31 июля Трамп также ответил на угрозы Медведева и посоветовал "неудачнику" следить за словами. Российский политик не смог промолчать и тоже дал совет президенту США "вспомнить любимые фильмы о "Ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе"Мертвая рука".
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