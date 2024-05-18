Санду: Молдова готується стати "стратегічним хабом" у повоєнному відновленні України
Молдова може стати "стратегічним хабом" для відновлення України після завершення повномасштабної війни й готується взяти на себе відповідну роль. Про це президентка Молдови Мая Санду заявила під час своєї зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, цитує видання Deutsche Welle.
Вона заявила, що Молдова готується взяти на себе роль "стратегічного хабу" для повоєнного відновлення України.
"Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів", — наголосила Санду.
Також президентка Молдови під час бесіди з Шольцом зазначила допомогу Німеччини для Києва та зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ — це і допомога Молдові.
"Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч", — додала Санду.
Також політики обговорили наслідки для Молдови через війну в Україні. В цьому контексті Шольц розповів Санду, що Німеччина знає "про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію в Молдові".
- 29 квітня Санду заявила, що Євросоюз повинен розробити "еквівалентну" версію американського "плану Маршалла" часів Другої світової війни для фінансування проєктів розвитку в Молдові та зруйнованій війною Україні.
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