Санду: Молдова готується стати "стратегічним хабом" у повоєнному відновленні України

Президентка Молдови під час бесіди з канцлером Німеччини зазначила допомогу ФРН для Києва

Мая Санду (Фото: EPA)

Молдова може стати "стратегічним хабом" для відновлення України після завершення повномасштабної війни й готується взяти на себе відповідну роль. Про це президентка Молдови Мая Санду заявила під час своєї зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, цитує видання Deutsche Welle.

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Вона заявила, що Молдова готується взяти на себе роль "стратегічного хабу" для повоєнного відновлення України.

"Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів", — наголосила Санду.

Також президентка Молдови під час бесіди з Шольцом зазначила допомогу Німеччини для Києва та зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ — це і допомога Молдові.

"Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч", — додала Санду.

Також політики обговорили наслідки для Молдови через війну в Україні. В цьому контексті Шольц розповів Санду, що Німеччина знає "про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію в Молдові".

29 квітня Санду заявила, що Євросоюз повинен розробити "еквівалентну" версію американського "плану Маршалла" часів Другої світової війни для фінансування проєктів розвитку в Молдові та зруйнованій війною Україні.

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