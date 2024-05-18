Санду: Молдова готовится стать "стратегическим хабом" в послевоенном обновлении Украины

Президент Молдовы во время беседы с канцлером Германии отметила помощь ФРГ для Киева

Майя Санду (Фото: EPA)

Молдова может стать "стратегическим хабом" для восстановления Украины после завершения полномасштабной войны и готовится взять на себя соответствующую роль. Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила во время своей встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, цитирует издание Deutsche Welle.

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Она заявила, что Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного восстановления Украины.

"Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой мы имеем общую границу длиной 1200 километров", – подчеркнула Санду.

Также президент Молдовы во время беседы с Шольцем отметила помощь Германии для Киева и подчеркнула, что поддержка для Украины на фоне агрессии РФ – это и помощь Молдове.

"Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такой отпор", – добавила Санду.

Также политики обсудили последствия для Молдовы из-за войны в Украине. В этом контексте Шольц рассказал Санду, что Германия знает "о попытках России с помощью пророссийских деятелей дестабилизировать ситуацию в Молдове".

29 апреля Санду заявила, что Евросоюз должен разработать "эквивалентную" версию американского "плана Маршалла" времен Второй мировой войны для финансирования проектов развития в Молдове и в разрушенной войной Украине.

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