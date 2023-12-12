САУ "Богдана". Росіяни не знищили жодної одиниці, ЄП з'ясувала кількість установок

САУ "Богдана" (Фото: ЗСУ)

Російським окупантам не вдалося знищити жодної самохідної артилерійської установки "Богдана" з початку великої війни. Про це повідомила Економічна правда із посиланням на розробників.

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За словами українських промисловців, ворог не зумів знищити жодної "Богдани", кілька пошкоджених установок перебувають на ремонті.

Перша гаубиця на шасі КрАЗ також уціліла та виконує завдання на фронті.

Оператори української САУ розповіли, що серійний екземпляр гармати має гарний рівень автоматизації, високу прохідність та точність стрільби.

"Ми дуже задоволені цією установкою. Якщо не вдається вразити ціль із першого снаряда, то з другого "Богдана" обов'язково досягає цілі", — сказали українські артилеристи.

За даними ЕП, Сили оборони експлуатують 30 САУ "Богдана" на фронті.

У червні 2021 року, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розробники стверджували, що САУ "Богдана" в калібрі НАТО 155 мм може бути прийнята на озброєння ЗСУ в 2023 році, в 2022-му планувалися державні випробування машини.

У листопаді 2022 року міністр Резніков повідомив, що на озброєнні в Україні є одна САУ "Богдана" калібру 155 мм, і якщо цю програму розвиватимуть, то під неї буде налагоджено виробництво боєприпасів.

З'явилися подробиці про серійне виробництво української САУ "Богдана".

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