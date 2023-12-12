САУ "Богдана". Россияне не уничтожили ни одной единицы, ЕП выяснила количество установок
Российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной самоходной артиллерийской установки "Богдана" с начала большой войны. Об этом сообщила Экономическая правда со ссылкой на разработчиков.
По словам украинских промышленников, враг не сумел уничтожить ни одной "Богданы", несколько поврежденных установок находятся на ремонте.
Первая гаубица на шасси КрАЗ также уцелела и выполняет задачи на фронте.
Операторы украинской САУ рассказали, что серийный экземпляр пушки имеет хороший уровень автоматизации, высокую проходимость и точность стрельбы.
"Мы очень довольны этой установкой. Если не удается поразить цель с первого снаряда, то со второго "Богдана" обязательно достигает цели", — сказали украинские артиллеристы.
Согласно данным ЭП Силы обороны эксплуатируют 30 САУ "Богдана" на фронте.
- В июне 2021 года, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, разработчики утверждали, что САУ "Богдана" в калибре НАТО 155 мм может быть принята на вооружение ВСУ в 2023 году, в 2022 году планировались государственные испытания машины.
- В ноябре 2022 года министр Резников сообщил, что на вооружении в Украине есть одна САУ "Богдана" калибра 155 мм, и если эту программу будут развивать, то под нее будет налажено производство боеприпасов.
- Появились подробности о серийном производстве украинской САУ "Богдана".
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