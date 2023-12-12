САУ "Богдана". Россияне не уничтожили ни одной единицы, ЕП выяснила количество установок

САУ "Богдана" (Фото: ВСУ)

Российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной самоходной артиллерийской установки "Богдана" с начала большой войны. Об этом сообщила Экономическая правда со ссылкой на разработчиков.

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По словам украинских промышленников, враг не сумел уничтожить ни одной "Богданы", несколько поврежденных установок находятся на ремонте.

Первая гаубица на шасси КрАЗ также уцелела и выполняет задачи на фронте.

Операторы украинской САУ рассказали, что серийный экземпляр пушки имеет хороший уровень автоматизации, высокую проходимость и точность стрельбы.

"Мы очень довольны этой установкой. Если не удается поразить цель с первого снаряда, то со второго "Богдана" обязательно достигает цели", — сказали украинские артиллеристы.