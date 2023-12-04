Зеленский: Украина начала производить шесть САУ "Богдана" в месяц. Получили новую ПВО

Зеленский рассказал о достижениях в оборонке и поступлении новых вооружений от союзников

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала производить шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания.

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По его словам, партнеры передали дефицитные ракеты к уже имеющимся системам противовоздушной обороны, а также новые и современные зенитно-ракетные комплексы.

"Дают результат и усилия по наращиванию собственного производства. В первый раз вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", — заявил Зеленский.

Он отметил, что через зерновой коридор уже удалось вывезти 7 млн тонн грузов.

Также на заседании были доклады разведок и сводки с фронта, под Бахмутом и в Авдеевке Вооруженные Силы Украины стоят в обороне, активные бои идут на юге.

В Херсоне местные власти ликвидируют последствия обстрелов.

В июне 2021 года, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, разработчики утверждали, что САУ "Богдана" в калибре НАТО 155 мм может быть принята на вооружение ВСУ в 2023 году, в 2022 году планировались государственные испытания машины.

В ноябре 2022 года министр Резников сообщил, что на вооружении в Украине есть одна САУ "Богдана" калибра 155 мм, и если эту программу будут развивать, то под нее будет налажено производство боеприпасов.

Появились подробности о серийном производстве украинской САУ "Богдана".

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