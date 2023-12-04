Зеленський: Україна почала виробляти шість САУ "Богдана" на місяць. Отримали нову західну ППО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала виготовляти шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради.
За його словами, партнери передали дефіцитні ракети до наявних систем протиповітряної оборони, а також нові й сучасні зенітно-ракетні комплекси.
"Дають результат та зусилля щодо нарощування власного виробництва. Вперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", – заявив Зеленський.
Він зазначив, що через зерновий коридор уже вдалося вивезти 7 млн тонн вантажів.
Також на засіданні були доповіді розвідок та зведення з фронту, під Бахмутом та в Авдіївці Збройні Сили України стоять в обороні, активні бої тривають на півдні.
У Херсоні місцева влада ліквідує наслідки обстрілів.
- У червні 2021 року, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розробники стверджували, що САУ "Богдана" в калібрі НАТО 155 мм може бути взята на озброєння ЗСУ у 2023 році, у 2022 році планувалися державні випробування машини.
- У листопаді 2022 року міністр Резніков повідомив, що на озброєнні в Україні є одна САУ "Богдана" калібру 155 мм, і якщо цю програму розвиватимуть, то під неї буде налагоджено виробництво боєприпасів.
- З'явилися подробиці про серійне виробництво української САУ "Богдана".
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