Зеленський: Україна почала виробляти шість САУ "Богдана" на місяць. Отримали нову західну ППО

Зеленський розповів про досягнення в оборонці та надходження нових озброєнь від союзників

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала виготовляти шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради.

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За його словами, партнери передали дефіцитні ракети до наявних систем протиповітряної оборони, а також нові й сучасні зенітно-ракетні комплекси.

"Дають результат та зусилля щодо нарощування власного виробництва. Вперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що через зерновий коридор уже вдалося вивезти 7 млн тонн вантажів.

Також на засіданні були доповіді розвідок та зведення з фронту, під Бахмутом та в Авдіївці Збройні Сили України стоять в обороні, активні бої тривають на півдні.

У Херсоні місцева влада ліквідує наслідки обстрілів.

У червні 2021 року, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розробники стверджували, що САУ "Богдана" в калібрі НАТО 155 мм може бути взята на озброєння ЗСУ у 2023 році, у 2022 році планувалися державні випробування машини.

У листопаді 2022 року міністр Резніков повідомив, що на озброєнні в Україні є одна САУ "Богдана" калібру 155 мм, і якщо цю програму розвиватимуть, то під неї буде налагоджено виробництво боєприпасів.

З'явилися подробиці про серійне виробництво української САУ "Богдана".

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