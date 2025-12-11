СБУ: Керівництво оборонного заводу розікрало гроші на закупівлях броні для танків ЗСУ

Фігурантів викрили у Запоріжжі та у Дніпропетровській області, вони розікрали 102 млн грн бюджетних коштів

Підозрюваний (Фото: СБУ)

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили керівництво оборонного заводу на розкраданні державних коштів на закупівлях броні для танків Сил оборони. Про це повідомили СБУ та НАБУ.

За даними правоохоронців, ліквідовано масштабну схему привласнення оборонних коштів, яка діяла у двох регіонах України: Запоріжжі та Дніпропетровській області. Фігуранти розікрали 102 млн грн бюджетних коштів на виробництві динамічного захисту для танків, йдеться у матеріалах справи.

Силовики викрили комерційного директора держпідприємства, його ексочільника та власника компанії-підрядника. Як встановило розслідування, у квітні 2022 року державний завод уклав контракт з Міноборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків.

Споряджена бронетехніка мала невідкладно "стати в стрій" та із цехів вирушити безпосередньо в зону бойових дій на різних напрямках фронту. Однак замість того, щоб негайно виконати оборонне замовлення, головний фігурант – на той час керівник підприємства-виробника, організував розкрадання бюджетних коштів.

Для реалізації схеми фігурант залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії, з якою підписав договір на придбання компонентів для бронезахисту за цінами втричі вищими за ринкові. Отриману "різницю" фігуранти вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу.

Експертизи НАБУ та СБУ підтвердили факти завдання збитків державному бюджету в особливо великих розмірах. Були проведені обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних.

Усім трьом повідомили про підозру за кількома статтями:

→ привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

→ легалізація (відмивання) цього майна;

→ службове підроблення.

Підозрюваний ексочільник оборонного заводу вже перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів – його затримали у квітні 2025 року. Питання запобіжного заходу щодо інших фігурантів вирішується.

За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ – мали поставити гуртові партії 120-х мінометних пострілів. Однак для снарядів використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, через що на фронті опинилися 120 000 непридатних до використання мін.

Фігурнат (Фото: nabu.gov.ua)