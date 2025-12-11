СБУ: Руководство оборонного завода разворовало деньги на закупках брони для танков ВСУ

Фигурантов разоблачили в Запорожье и в Днепропетровской области, они разворовали 102 млн грн бюджетных средств

Подозреваемый (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили руководство оборонного завода на хищении государственных средств на закупках брони для танков Сил обороны. Об этом сообщили СБУ и НАБУ.

По данным правоохранителей, ликвидирована масштабная схема присвоения оборонных средств, которая действовала в двух регионах Украины: Запорожье и Днепропетровской области. Фигуранты разворовали 102 млн грн бюджетных средств на производстве динамической защиты для танков, говорится в материалах дела.

Силовики разоблачили коммерческого директора госпредприятия, его экс-руководителя и владельца компании-подрядчика. Как установило расследование, в апреле 2022 года государственный завод заключил контракт с Минобороны на срочную закупку комплексов динамической защиты для отечественных танков.

Снаряженная бронетехника должна была безотлагательно "стать в строй" и из цехов отправиться непосредственно в зону боевых действий на разных направлениях фронта. Однако вместо того, чтобы немедленно выполнить оборонный заказ, главный фигурант – в то время руководитель предприятия-производителя, организовал хищение бюджетных средств.

Для реализации схемы фигурант привлек коммерческого директора завода и основателя подрядной компании, с которой подписал договор на приобретение компонентов для бронезащиты по ценам втрое выше рыночных. Полученную "разницу" фигуранты вывели в тень через сеть подконтрольных фирм для дальнейшего распределения.

Экспертизы НАБУ и СБУ подтвердили факты нанесения ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах. Были проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемых.

Всем троим сообщили о подозрении по нескольким статьям:

→ присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

→ легализация (отмывание) этого имущества;

→ служебный подлог.

Подозреваемый экс-глава оборонного завода уже находится под стражей в рамках ранее начатого расследования по фактам производства бракованных минометных снарядов – его задержали в апреле 2025 года. Вопрос меры пресечения в отношении других фигурантов решается.

По данным следствия, в начале 2024 года руководство завода заключило договор на изготовление боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ – должны были поставить оптовые партии 120-х минометных выстрелов. Однако для снарядов использовали некачественные материалы и выполняли работы с дефектом, из-за чего на фронте оказались 120 000 непригодных к использованию мин.

Фигурнат (Фото: nabu.gov.ua)