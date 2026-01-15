СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці та теплостанціям як злочини проти людяності
Удари Росії по українській енергетиці кваліфікують як злочини проти людяності. Про це повідомила Служба безпеки України, заявивши, що зібрала необхідну доказову базу для цього.
СБУ підтверджує, що атаки на енергетику – це послідовна політика Кремля, спрямована на знищення українського народу. За її даними, від початку опалювального сезону 2025-2026 років задокументовані 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання.
Зокрема, з початку жовтня 2025 року і до січня 2026 року окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей України. Також ворог завдав 49 точкових повітряних ударів дронами та ракетами по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.
Згідно з матеріалами справи, найбільше обстрілів зафіксовано по генерації Києва та області, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської і Чернігівської областей. Ворог застосовував балістичні та крилаті ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-69, дрони типу "Герань".
Як зазначили в СБУ, такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень світла та тепла, порушення водопостачання в оселях "мільйонів цивільних українців".
Служба кваліфікує системне знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності, оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Одна з особливостей цієї статті Кримінального кодексу – визначення цієї категорії обстрілів як злочини міжнародного характеру. А за них передбачена відповідальність не тільки в українських, але й і в міжнародних судах.
- 14 січня Кривий Ріг частково залишився без опалення та світла через атаку "шахедів".
- Того ж дня мер Києва Кличко повідомив, що столиця перебуває у найскладнішій ситуації за чотири роки повномасштабної війни після масованих російських атак 9 і 13 січня.
- Президент заявив, що після російських атак в усій енергетиці України запровадять надзвичайну ситуацію.
- У ніч проти 15 січня Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини, Києву, Львову і Харківщині.
