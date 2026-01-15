СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці та теплостанціям як злочини проти людяності

Удари по енергетиці (Фото: t.me/energyofukraine)

Удари Росії по українській енергетиці кваліфікують як злочини проти людяності. Про це повідомила Служба безпеки України, заявивши, що зібрала необхідну доказову базу для цього.

СБУ підтверджує, що атаки на енергетику – це послідовна політика Кремля, спрямована на знищення українського народу. За її даними, від початку опалювального сезону 2025-2026 років задокументовані 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання.

Зокрема, з початку жовтня 2025 року і до січня 2026 року окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей України. Також ворог завдав 49 точкових повітряних ударів дронами та ракетами по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.

Згідно з матеріалами справи, найбільше обстрілів зафіксовано по генерації Києва та області, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської і Чернігівської областей. Ворог застосовував балістичні та крилаті ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-69, дрони типу "Герань".

Як зазначили в СБУ, такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень світла та тепла, порушення водопостачання в оселях "мільйонів цивільних українців".

Служба кваліфікує системне знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності, оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Одна з особливостей цієї статті Кримінального кодексу – визначення цієї категорії обстрілів як злочини міжнародного характеру. А за них передбачена відповідальність не тільки в українських, але й і в міжнародних судах.