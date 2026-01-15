СБУ квалифицирует удары РФ по украинской энергетике как преступления против человечности

Удары по энергетике (Фото: t.me/energyofukraine)

Удары России по украинской энергетике квалифицируют как преступления против человечности. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, заявив, что собрала необходимую доказательную базу для этого.

СБУ подтверждает, что атаки на энергетику – это последовательная политика Кремля, направленная на уничтожение украинского народа. По ее данным, с начала отопительного сезона 2025-2026 годов задокументированы 256 воздушных атак РФ на энергообъекты и системы теплоснабжения.

В частности, с начала октября 2025 года и до января 2026 года оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также враг нанес 49 точечных воздушных ударов дронами и ракетами по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Согласно материалам дела, больше всего обстрелов зафиксировано по генерации Киева и области, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей. Враг применял баллистические и крылатые ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-69, дроны типа "Герань".

Как отметили в СБУ, такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям света и тепла, нарушению водоснабжения в домах "миллионов гражданских украинцев".

Служба квалифицирует системное уничтожение Россией энергосистемы Украины как преступления против человечности, поскольку это является последовательным созданием жизненных условий, направленных на уничтожение части населения. Одна из особенностей этой статьи Уголовного кодекса – определение этой категории обстрелов как преступления международного характера. А за них предусмотрена ответственность не только в украинских, но и в международных судах.