Россия ударила по инфраструктуре Житомирской области, Киеву, Львову и Харьковской области

В результате очередной российской атаки есть попадания на десятках локаций, сообщили военные

Атака на Харьковскую область (Фото: ГСЧС)

В ночь на 15 января Россия снова атаковала Украину дронами, в частности под ударом были Житомирская область, Киев, Львов и Харьковская область. Всего ночью государство-агрессор запустило 82 беспилотника, около 60 из них – "шахеды", сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА.

Зафиксировано попадание 21 дрона на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на трех локациях.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что ночью РФ нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах.

Были пожары, но их потушили. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.

В Соломенском районе Киева в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Во Львове дрон упал на детскую площадку у памятника Степану Бандере.

В Харьковской области россияне ударили по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате взрыва загорелся жилой дом на площади более 100 кв.м.

Обошлось без жертв и пострадавших.