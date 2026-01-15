Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини, Києву, Львову і Харківщині

Унаслідок чергової російської атаки є влучання на десятках локацій, повідомили військові

Атака на Харківську область (Фото: ДСНС)

У ніч проти 15 січня Росія знову атакувала Україну дронами, зокрема під ударом були Житомирська область, Київ, Львів і Харківська область. Загалом уночі держава-агресор запустила 82 безпілотники, близько 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА.

Зафіксовано влучання 21 дрона на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на трьох локаціях.

Очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що вночі РФ завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах.

Були пожежі, але їх згасили. Ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.

У Соломʼянському районі Києва внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Львові дрон упав на дитячий майданчик біля пам’ятника Степану Бандері.

У Харківській області росіяни вдарили по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок вибуху зайнявся житловий будинок на площі понад 100 кв.м.

Минулося без жертв і постраждалих.