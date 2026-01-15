Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини, Києву, Львову і Харківщині
У ніч проти 15 січня Росія знову атакувала Україну дронами, зокрема під ударом були Житомирська область, Київ, Львів і Харківська область. Загалом уночі держава-агресор запустила 82 безпілотники, близько 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА.
Зафіксовано влучання 21 дрона на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на трьох локаціях.
Очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що вночі РФ завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах.
Були пожежі, але їх згасили. Ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.
У Соломʼянському районі Києва внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Львові дрон упав на дитячий майданчик біля пам’ятника Степану Бандері.
У Харківській області росіяни вдарили по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок вибуху зайнявся житловий будинок на площі понад 100 кв.м.
Минулося без жертв і постраждалих.
- Минулої доби, 14 січня, Повітряні сили збили 10 російських реактивних дронів за 10 годин. Вони летіли на Київ.
Коментарі (0)