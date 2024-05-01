СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП із Запоріжжя – зранку в нього проводили обшуки

За даними СБУ, митрополит висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій, розхитуючи обстановку на користь Росії

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Запорізькому та Мелітопольському Луці (Андрію Коваленку) за розпалювання релігійної ворожнечі. Про це повідомили в пресслужбі правоохоронного органу. Раніше LIGA.net повідомляла про те, що правоохоронці провели в нього обшуки.

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За даними СБУ, митрополит висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій у розмовах із парафіянами та під час літургій.

Фото: СБУ

Правоохоронці зазначили, що він публікував дописи на особистому Telegram-каналі, у яких ображав релігійні почуття представників інших конфесій, розхитуючи обстановку у фронтовому регіоні на користь Росії.

Фото: СБУ

Тож йому повідомили про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками.

За це йому загрожує до п'яти років ув’язнення, наразі розв’язують питання щодо обрання митрополиту запобіжного заходу.

Фото: СБУ

Зранку 1 травня співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив про те, що СБУ прийшла з обшуками до запорізького митрополита Луки.

Після початку повномасштабного вторгнення СБУ почала перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Десятки служителів отримали підозри у запереченні війни та поширенні російської пропаганди, а також у державній зраді.

У квітні минулого року СБУ розпочала слідство проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі серед вірян і не тільки.

30 квітня 2024 року Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя.

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