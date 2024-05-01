СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП из Запорожья – у него проводились обыски

По данным СБУ, митрополит высказывал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий, расшатывая обстановку в пользу России

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Запорожскому и Мелитопольскому Луке (Андрею Коваленко) за разжигание религиозной вражды. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Ранее LIGA.net сообщала о том, что правоохранители провели у него обыски.

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По данным СБУ, митрополит высказывал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий в разговорах с прихожанами и во время литургий.

Фото: СБУ

Правоохранители отметили, что он публиковал сообщения на личном Telegram-канале, в которых оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий, расшатывая обстановку во фронтовом регионе в пользу России.

Фото: СБУ

Поэтому ему сообщили о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам.

За это ему грозит до пяти лет заключения, сейчас решают вопрос об избрании митрополиту меры пресечения.

Фото: СБУ

Утром 1 мая собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил о том, что СБУ пришла с обысками к запорожскому митрополиту Луке.

После начала полномасштабного вторжения СБУ приступила к проверке епархий УПЦ Московского патриархата. Десятки служителей получили подозрения в отрицании войны и распространении российской пропаганды, а также в государственной измене.

В апреле прошлого года СБУ начала следствие в отношении бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его подозревают в разжигании вражды среди верующих и не только.

30 апреля 2024 года Печерский районный суд Киева принял решение снять электронный браслет с митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя.

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