СБУ склала список партій та організацій Росії, з якими заборонено будь-яку співпрацю
Служба безпеки України склала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну, загрожують державній безпеці України та з якими в Україні забороняється будь-яка співпраця.
Наразі до цього переліку увійшли п’ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.
Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення агресії РФ і знищення української державності та українців.
До списку увійшли:
→ партія Единая Россия;
→ партія Справедливая Россия – патриоты – за правду;
→ партія Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);
→ партія Новые люди;
→ Коммунистическая партия Российской Федерации;
→ громадська організація Молодая гвардия Единой России;
→ добровольчий молодіжний громадський рух Волонтерская рота боевого братства;
→ дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух Юнармия;
→ громадсько-державний рух дітей та молоді Движение первых;
→ громадська організація Российский союз молодежи;
→ громадський рух Общероссийский народный фронт;
→ благодійний фонд Добро и дело;
→ громадська організація Российская ассоциация защиты религиозной свободы.
В СБУ наголосили, що відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань на території України.
Також з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.
Читайте також: Верещук – українцям в окупації перед "виборами": Не співпрацюйте, будуть великі проблеми
Коментарі