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СБУ склала список партій та організацій Росії, з якими заборонено будь-яку співпрацю

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 14:30
СБУ склала список партій та організацій Росії, з якими заборонено будь-яку співпрацю - Фото
Единая Россия (Фото - ЦВК РФ)

Служба безпеки України склала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну, загрожують державній безпеці України та з якими в Україні забороняється будь-яка співпраця.


Наразі до цього переліку увійшли п’ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.

Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення агресії РФ і знищення української державності та українців.

До списку увійшли:

→ партія Единая Россия;
→ партія Справедливая Россия – патриоты – за правду;
→ партія Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);
→ партія Новые люди;
→ Коммунистическая партия Российской Федерации;
→ громадська організація Молодая гвардия Единой России;
→ добровольчий молодіжний громадський рух Волонтерская рота боевого братства;
→ дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух Юнармия;
→ громадсько-державний рух дітей та молоді Движение первых;
→ громадська організація Российский союз молодежи;
→ громадський рух Общероссийский народный фронт;
→ благодійний фонд Добро и дело;
→ громадська організація Российская ассоциация защиты религиозной свободы.

 В СБУ наголосили, що відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань на території України.

Також з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

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Оксана Житнюк
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