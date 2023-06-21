СБУ составила список партий и организаций РФ, с которыми запрещено любое сотрудничество
Служба безопасности Украины составила перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну, угрожающих государственной безопасности Украины и с которыми в Украине запрещается любое сотрудничество.
На данный момент в этот список вошли пять политсил и восемь общественных объединений страны-агрессора.
Программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение агрессии РФ и уничтожение украинской государственности и украинцев.
В список вошли:
→ партия Единая Россия;
→ партия Справедливая Россия – патриоты – за правду;
→ партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);
→ партия Новые люди;
→ Коммунистическая партия Российской Федерации;
→ общественная организация Молодая гвардия Единой России;
→ добровольческое молодежное общественное движение Волонтерская рота боевого братства;
→ детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия;
→ общественно-государственное движение детей и молодежи Движение первых;
→ общественная организация Российский союз молодежи;
→ общественное движение Общероссийский народный фронт;
→ благотворительный фонд Добро и дело;
→ общественная организация Российская ассоциация защиты религиозной свободы.
В СБУ отметили, что теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений на территории Украины.
Также с вышеуказанными организациями РФ запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.
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