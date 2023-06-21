СБУ составила список партий и организаций РФ, с которыми запрещено любое сотрудничество

Служба безопасности Украины составила перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну, угрожающих государственной безопасности Украины и с которыми в Украине запрещается любое сотрудничество.

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На данный момент в этот список вошли пять политсил и восемь общественных объединений страны-агрессора.

Программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение агрессии РФ и уничтожение украинской государственности и украинцев.

В список вошли:

→ партия Единая Россия;

→ партия Справедливая Россия – патриоты – за правду;

→ партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);

→ партия Новые люди;

→ Коммунистическая партия Российской Федерации;

→ общественная организация Молодая гвардия Единой России;

→ добровольческое молодежное общественное движение Волонтерская рота боевого братства;

→ детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия;

→ общественно-государственное движение детей и молодежи Движение первых;

→ общественная организация Российский союз молодежи;

→ общественное движение Общероссийский народный фронт;

→ благотворительный фонд Добро и дело;

→ общественная организация Российская ассоциация защиты религиозной свободы.

В СБУ отметили, что теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений на территории Украины.

Также с вышеуказанными организациями РФ запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.

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