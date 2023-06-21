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СБУ составила список партий и организаций РФ, с которыми запрещено любое сотрудничество

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 14:30
СБУ составила список партий и организаций РФ, с которыми запрещено любое сотрудничество - Фото
Единая Россия (Фото - ЦИК РФ)

Служба безопасности Украины составила перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну, угрожающих государственной безопасности Украины и с которыми в Украине запрещается любое сотрудничество.

На данный момент в этот список вошли пять политсил и восемь общественных объединений страны-агрессора.

Программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение агрессии РФ и уничтожение украинской государственности и украинцев.

В список вошли:

→ партия Единая Россия;
→ партия Справедливая Россия – патриоты – за правду;
→ партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);
→ партия Новые люди;
→ Коммунистическая партия Российской Федерации;
→ общественная организация Молодая гвардия Единой России;
→ добровольческое молодежное общественное движение Волонтерская рота боевого братства;
→ детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия;
→ общественно-государственное движение детей и молодежи Движение первых;
→ общественная организация Российский союз молодежи;
→ общественное движение Общероссийский народный фронт;
→ благотворительный фонд Добро и дело;
→ общественная организация Российская ассоциация защиты религиозной свободы.

В СБУ отметили, что теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений на территории Украины.

Также с вышеуказанными организациями РФ запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.

Читайте также: Верещук – украинцам в оккупации перед "выборами": Не сотрудничайте, будут большие проблемы

Оксана Житнюк
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