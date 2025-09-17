СБУ заявила про викриття членів благодійного фонду, які привласнили 90% пожертв для армії

Правоохоронці затримали шість людей, які під виглядом волонтерів збирали кошти нібито для фронту

Правоохоронці затримали шість людей у різних регіонах України, які, за версією слідства, привласнювали кошти, зібрані для потреб Сил оборони. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

Схема розкрадання благодійних внесків діяла на півдні та сході України. У Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви.

За версією слідства, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Утім, як з’ясували правоохоронці, на потреби фронту вони виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між собою.

В СБУ стверджують, що оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий мешканець, що перебуває під слідством за наркоторгівлю.

До схеми він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. Водночас лише двоє з учасників мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Для збору пожертв вони розосереджувались різними містами, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки.

Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 000 грн благодійної допомоги.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання підозрюваних вилучено комп’ютери, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за статтею про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Їм загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна.

