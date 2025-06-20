У Львові повідомили про підозру директору благодійного фонду: привласнив 1,3 млн грн на ЗСУ

Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера під приводом допомоги армії, повідомляє прокуратура

Підозрюваний (Фото: lviv.gp.gov.ua)

У Львові повідомили про підозру директору благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців та волонтера на понад 1,3 млн грн під приводом постачання авто та техніки для Збройних Сил України. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, у період з грудня 2023 до лютого 2025 року львів'янин реалізував схему заволодіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ.

"Використовуючи створений ним же благодійний фонд, підозрюваний імітував надання допомоги Збройним Силам. Зокрема, він обіцяв потерпілим допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових", – повідомляє прокуратура.

Ішлося загалом про сім автомобілів різних моделей, тепловізійні приціли та квадрокоптери.

Скориставшись довірою потерпілих, підозрюваний наперед отримував від них кошти за замовлені товари. Оплата здійснювалася як напряму на банківські картки підозрюваного, так і через одну з електронних платіжних систем.

Проте чоловік не доставляв замовлені у нього товари, а отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд, кажуть у прокуратурі.

Правоохоронці задокументували, що таким чином він ошукав чотирьох військовослужбовців та одного волонтера.

Загальна сума збитків, завдана потерпілим, складає майже 1,3 млн грн.

За клопотанням сторони обвинувачення суд арештував підозрюваного з правом внесення застави.

Підозрюваний (Фото: lviv.gp.gov.ua)

6 червня СБУ та ДБР заявили про викриття масштабної корупційної схеми із закупівлі вантажної техніки для потреб армії.

17 червня ДБР повідомило про викриття схеми розкрадання бюджетних коштів на закупівлі харчових продуктів для ЗСУ. Збитки державі становлять 6 млн грн.