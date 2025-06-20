Во Львове сообщили о подозрении директору БФ: присвоил 1,3 млн грн на ВСУ

Подозреваемый (Фото: lviv.gp.gov.ua)

Во Львове сообщили о подозрении директору благотворительного фонда, который обманул военнослужащих и волонтера более чем на 1,3 млн грн под предлогом поставки авто и техники для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, в период с декабря 2023 по февраль 2025 года львовянин реализовал схему завладения средствами, которые назначались на нужды ВСУ.

"Используя созданный им же благотворительный фонд, подозреваемый имитировал оказание помощи Вооруженным Силам. В частности, он обещал пострадавшим помочь с приобретением транспорта и техники для военных нужд", – сообщает прокуратура.

Речь шла о семи автомобилях разных моделей, тепловизионных прицелах и квадрокоптерах.

Воспользовавшись доверием потерпевших, подозреваемый заранее получал от них средства за заказанные товары. Оплата производилась как напрямую на банковские карты подозреваемого, так и через одну из электронных платежных систем.

Однако мужчина не доставлял заказанные у него товары, а полученными средствами распоряжался по собственному усмотрению, говорят в прокуратуре.

Правоохранители задокументировали, что таким образом он обманул четырех военнослужащих и одного волонтера.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет почти 1,3 млн грн.

По ходатайству стороны обвинения суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога.

Подозреваемый (Фото: lviv.gp.gov.ua)

6 июня СБУ и ГБР заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы по закупке грузовой техники для нужд армии.

17 июня ГБР сообщило о разоблачении схемы хищения бюджетных средств на закупке продуктов для ВСУ. Ущерб государству составляет 6 млн грн.