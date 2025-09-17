СБУ заявила о задержании членов благотворительного фонда, которые присвоили 90% донатов

Правоохранители задержали шесть человек, которые под видом волонтеров собирали средства якобы для фронта

Следственные действия (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали шесть человек в разных регионах Украины, которые, по версии следствия, присваивали средства, собранные для нужд Сил обороны. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

Схема хищения благотворительных взносов действовала на юге и востоке Украины. В Днепре, Харькове, Одессе и Каменском одновременно задержаны шесть участников преступной группы, которые присваивали пожертвования.

По версии следствия, фигуранты под видом волонтеров собирали средства якобы на обеспечение украинских воинов на передовой. Впрочем, как выяснили правоохранители, на нужды фронта они выделяли лишь 10% от общей суммы взносов, а остальные 90% распределяли между собой.

В СБУ утверждают, что схема действовала под прикрытием благотворительного фонда, который основал в Днепре местный житель, находящийся под следствием за наркоторговлю.

К схеме он привлек еще девять сообщников, которых для конспирации переодевал в военную форму. При этом только двое из участников имели отношение к военной службе (были ветеранами).

Для сбора пожертвований они рассредоточивались по разным городам, где на центральных улицах обустраивали ящики для наличных денег.

Только по одному из эпизодов правоохранители задокументировали хищение 556 000 грн благотворительной помощи.

Во время обысков в офисе фонда и по месту жительства подозреваемых изъяты компьютеры, смартфоны и черновые записи с доказательствами преступлений. Также обнаружены деньги, собранные в качестве пожертвований на ВСУ.

Сейчас руководителю фонда и пятерым его сообщникам объявлено о подозрении по статье о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения.

Им грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.

