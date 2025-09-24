СБУ: Затримано двох колаборантів, які годували росіян і катували полонених на Херсонщині

Серед затриманих чоловік, який перейшов на бік РФ і жінка, яка забезпечувала росіян продуктами

Затримана (Фото: СБУ)

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох поплічників, які співпрацювали з Росією у період тимчасової окупації Херсонщини. Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, серед затриманих 40-річний чоловік, який після окупації добровільно перейшов на бік росіян і вступив до лав катівні, розгорнутої на базі місцевої виправної колонії.

Росіяни призначили чоловіка "молодшим інспектором управління виконання покарань у Херсонській області РФ". До його обов'язків входила охорона камер, в яких перебували учасники руху опору.

Також СБУ затримала власницю магазину з Бериславського району, яка займалася розселенням загарбників по домівках односельців, які виїхали на підконтрольну Києву територію.

Також вона забезпечувала росіян продуктами та здавала їм громадян, які чинили спротив росіянам.

Після того як Херсон було звільнено від окупантів, жінка втекла у Дніпропетровську область, де її затримали на орендованій квартирі.

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, яка передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.