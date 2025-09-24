СБУ: Задержаны два коллаборанта, которые кормили россиян и пытали пленных под Херсоном

Среди задержанных мужчина, который перешел на сторону РФ и женщина, обеспечивавшая россиян продуктами

Задержанная (Фото: СБУ)

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух приспешников, которые сотрудничали с Россией в период временной оккупации Херсонской области. Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, среди задержанных 40-летний мужчина, который после оккупации добровольно перешел на сторону россиян и работал в пыточной, развернутой на базе местной исправительной колонии.

Россияне назначили мужчину "младшим инспектором управления исполнения наказаний по Херсонской области РФ". В его обязанности входила охрана камер, в которых находились участники движения сопротивления.

Также СБУ задержала владелицу магазина из Бериславского района, которая занималась расселением захватчиков по домам односельчан, выехавших на подконтрольную Киеву территорию.

Также она обеспечивала россиян продуктами и сдавала им граждан, которые оказывали сопротивление россиянам.

После того как Херсон был освобожден от оккупантов, женщина сбежала в Днепропетровскую область, где ее задержали на съемной квартире.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности, которая предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.