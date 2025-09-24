СБУ: Задержаны два коллаборанта, которые кормили россиян и пытали пленных под Херсоном
Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух приспешников, которые сотрудничали с Россией в период временной оккупации Херсонской области. Об этом сообщает СБУ.
По данным правоохранителей, среди задержанных 40-летний мужчина, который после оккупации добровольно перешел на сторону россиян и работал в пыточной, развернутой на базе местной исправительной колонии.
Россияне назначили мужчину "младшим инспектором управления исполнения наказаний по Херсонской области РФ". В его обязанности входила охрана камер, в которых находились участники движения сопротивления.
Также СБУ задержала владелицу магазина из Бериславского района, которая занималась расселением захватчиков по домам односельчан, выехавших на подконтрольную Киеву территорию.
Также она обеспечивала россиян продуктами и сдавала им граждан, которые оказывали сопротивление россиянам.
После того как Херсон был освобожден от оккупантов, женщина сбежала в Днепропетровскую область, где ее задержали на съемной квартире.
Сейчас задержанные находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности, которая предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
- 19 июня стало известно, что в Украине заочно осудили главного тюремщика России Аркадия Гостева, который создал сеть застенков в Херсонской области. Он получил 10 лет за решеткой.
- 1 июля СБУ сообщила подозрения девятерым российским военным, которые причастны к массовым пыткам гражданского населения во время временной оккупации Киевской области.
