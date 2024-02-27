СБУ знайшла організатора вечірки, де вигукували "Ахмат – сила": LIGA.net дізналась, хто він

Фото: Служба безпеки України

26 лютого у соцмережах з'явилось відео, на якому група юнаків, святкуючи день народження одного з компанії, стріляла в небо з пістолета та вигукувала кадирівські гасла. СБУ спільно з Нацполіцією затримали юнаків, одним із яких виявився син Бориса Германа – обвинуваченого в організації замаху на Аркадія Бабченка. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у прокуратурі Київської області.

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Під час моніторингу соціальних мереж працівники правоохоронних органів виявили в Telegram-каналах відео, на якому молодики вигукували провокативні гасла на підтримку збройних формувань держави-агресора, а саме – "Ахмат – сила", і водночас стріляли з пістолета в небо.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, зафіксована на відео подія сталася в ніч проти 25 лютого на території одного з заміських відпочинкових комплексів в Київській області. За інформацією спецслужби, шестеро осіб віком від 17 до 21 років таким чином "святкували" повноліття товариша.

Співрозмовник в прокуратурі Київської області повідомив LIGA.net, що іменинником виявився син бізнесмена Бориса Германа, якого обвинувачують в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка у 2018 році.

Як стверджує співрозмовник, він же й здійснював постріли з пістолета. Юнака затримано, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в хуліганстві та про обрання йому міри запобіжного заходу.

У разі доведення його вини, юнаку загрожує позбавлення волі на термін до семи років.

29 травня 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що невідомий вистрілив у Аркадія Бабченка у його київській квартирі, журналіст нібито помер дорогою до лікарні.

30 травня з'ясувалося, що вбивство було інсценуванням – живий та здоровий журналіст з'явився на заздалегідь анонсованому брифінгу СБУ.

Тодішній голова СБУ Василь Грицак заявив, що вбивство Бабченка замовили російські спецслужби, для затримання організаторів правоохоронці інсценували смерть журналіста. Підозрюваного в організації вбивства – Бориса Германа – затримали того ж дня у Києві.

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