СБУ нашла организатора вечеринки, где кричали "Ахмат – сила": LIGA.net узнала, кто он

Фото: Служба безопасности Украины

26 февраля в соцсетях появилось видео, на котором группа юношей, празднуя день рождения одного из компании, стреляла в небо из пистолета и выкрикивала кадыровские лозунги. СБУ совместно с Нацполицией задержали юношей, одним из которых оказался сын Бориса Германа – обвиняемого в организации покушения на Аркадия Бабченко. Об этом LIGA.net сообщил источник в прокуратуре Киевской области.

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Во время мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Telegram-каналах видео, на котором молодые люди выкрикивали провокационные лозунги в поддержку вооруженных формирований государства-агрессора, а именно – "Ахмат – сила", и при этом стреляли из пистолета в небо.

Осторожно, видео имеет ненормативную лексику.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, зафиксированное на видео событие произошло в ночь на 25 февраля на территории одного из загородных комплексов отдыха в Киевской области. По информации спецслужбы, шесть человек в возрасте от 17 до 21 лет таким образом "праздновали" совершеннолетие товарища.

Собеседник в прокуратуре Киевской области сообщил LIGA.net, что именинником оказался сын бизнесмена Бориса Германа, обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году.

Как утверждает собеседник, он же производил выстрелы из пистолета. Юноша задержан, решается вопрос по поводу предъявления ему подозрения в хулиганстве и об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства его вины юноше грозит до семи лет лишения свободы.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Аркадия Бабченко в его киевской квартире, журналист якобы скончался по дороге в больницу.

30 мая выяснилось, что убийство было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге СБУ.

Тогдашний глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, для задержания организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемый в организации убийства – Борис Герман – был задержан в тот же день в Киеве.

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