Сенатор Блюменталь: Підтримка Зеленського залежить від відданості боротьбі з корупцією

Річард Блюменталь (Фото: EPA)

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту про нові санкції проти Росії та країн, які підтримують її військову економіку, відреагував на масові протести в Україні проти скандального закону щодо антикорупційних органів та запропоновані президентом Володимиром Зеленським кроки для врегулювання кризи. Про це він написав у мережі X.

"Українці демонструють демократію в дії", – написав він.

Блюменталь додав, що підтримка Зеленського залежить від його дій щодо боротьби із корупцією.

"Я сподіваюся, що Зеленський продовжуватиме демонструвати прозорість та відданість боротьбі з корупцією. Від цього залежать довіра та підтримка", – заявив сенатор.