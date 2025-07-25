Сенатор Блюменталь: Підтримка Зеленського залежить від відданості боротьбі з корупцією
Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту про нові санкції проти Росії та країн, які підтримують її військову економіку, відреагував на масові протести в Україні проти скандального закону щодо антикорупційних органів та запропоновані президентом Володимиром Зеленським кроки для врегулювання кризи. Про це він написав у мережі X.
"Українці демонструють демократію в дії", – написав він.
Блюменталь додав, що підтримка Зеленського залежить від його дій щодо боротьби із корупцією.
"Я сподіваюся, що Зеленський продовжуватиме демонструвати прозорість та відданість боротьбі з корупцією. Від цього залежать довіра та підтримка", – заявив сенатор.
- 24 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором Блюменталя у законопроєкті про нові жорсткі санкції проти Росії, та сенаторка-демократка Джин Шагін, яка є віцеголовою Групи підтримки України в Сенаті США, опублікували заяву щодо закону 12414, який позбавляє українські антикорупційні органи самостійності.
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