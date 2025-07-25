Сенатор Блюменталь: Поддержка Зеленского зависит от его приверженности борьбе с коррупцией

Ричард Блюменталь (Фото: EPA)

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор законопроекта о новых санкциях против России и стран, поддерживающих ее военную экономику, отреагировал на массовые протесты в Украине против скандального закона о борьбе с коррупцией и предложенные президентом Владимиром Зеленским шаги по урегулированию кризиса. Об этом он написал в сети X.

"Украинцы демонстрируют демократию в действии", – написал он.

Блюменталь добавил, что поддержка Зеленского зависит от его действий по борьбе с коррупцией.

"Я надеюсь, что Зеленский продолжит демонстрировать прозрачность и приверженность борьбе с коррупцией. От этого зависят доверие и поддержка", – заявил сенатор.