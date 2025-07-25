Сенатор Блюменталь: Поддержка Зеленского зависит от его приверженности борьбе с коррупцией
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор законопроекта о новых санкциях против России и стран, поддерживающих ее военную экономику, отреагировал на массовые протесты в Украине против скандального закона о борьбе с коррупцией и предложенные президентом Владимиром Зеленским шаги по урегулированию кризиса. Об этом он написал в сети X.
"Украинцы демонстрируют демократию в действии", – написал он.
Блюменталь добавил, что поддержка Зеленского зависит от его действий по борьбе с коррупцией.
"Я надеюсь, что Зеленский продолжит демонстрировать прозрачность и приверженность борьбе с коррупцией. От этого зависят доверие и поддержка", – заявил сенатор.
- 24 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм, соавтор Блюменталя в законопроекте о новых жестких санкциях против России, и сенатор-демократ Джин Шагин, которая является вице-председателем Группы поддержки Украины в Сенате США, опубликовали заявление относительно закона 12414, который лишает украинские антикоррупционные органы независимости.
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